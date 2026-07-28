Plano Diretor muda a relação de Curitiba com a Região Metropolitana

Com cerca de 3,7 milhões de habitantes distribuídos em 29 municípios, a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é hoje a oitava mais populosa do Brasil e a segunda maior em extensão territorial, com mais de 16,5 mil quilômetros quadrados. Esse crescimento fez com que problemas antes restritos à capital paranaense passassem a ultrapassar as fronteiras, exigindo soluções conjuntas para temas como mobilidade, habitação, saneamento e preservação ambiental. Essa realidade aparece pela primeira vez de forma estruturada na revisão do Plano Diretor de Curitiba.

A proposta entregue à Câmara Municipal cria um capítulo específico dedicado à integração metropolitana e reconhece que planejar o futuro da capital também significa pensar na relação com os municípios vizinhos.

Diariamente, milhares de pessoas deixam cidades como São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária e Almirante Tamandaré para trabalhar, estudar ou acessar serviços em Curitiba. Ao mesmo tempo, atividades econômicas, redes de transporte e até desafios ambientais passaram a formar uma dinâmica única em toda a região.

Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), essa mudança aproxima o Plano Diretor de Curitiba do Estatuto da Metrópole e do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), fortalecendo a cooperação entre os municípios.

O IPPUC reforça que Curitiba ocupa naturalmente a posição de município-polo da Região Metropolitana, mas muitos dos desafios urbanos já não podem ser resolvidos isoladamente. A mobilidade é o exemplo mais evidente, já que milhares de pessoas cruzam diariamente os limites municipais utilizando o sistema integrado de transporte. A necessidade de planejamento conjunto também alcança temas como drenagem, saneamento, gestão de resíduos sólidos, mudanças climáticas e ocupação do território.

Para o órgão, quanto maior a coordenação entre Curitiba, os demais municípios da RMC e o Governo do Paraná, maiores são as possibilidades de construir soluções mais eficientes e sustentáveis para toda a população.

Plano Diretor de Curitiba prevê obras para conectar a metrópole

A integração metropolitana também aparece em projetos considerados estratégicos para os próximos anos. Entre eles estão a ampliação da Linha Verde em direção a Colombo e Fazenda Rio Grande, a implantação de uma ligação estruturante de transporte coletivo entre a região central de Curitiba e o Aeroporto Internacional Afonso Pena, além da consolidação de corredores metropolitanos capazes de integrar diferentes modais de transporte.

Segundo o IPPUC, esses investimentos vão além da construção de novas vias. A proposta busca organizar o crescimento urbano da Região Metropolitana, reduzir o tempo de deslocamento da população e estimular o desenvolvimento econômico ao longo desses corredores.

O Instituto ressalta que o Plano Diretor de Curitiba não executa essas obras, mas estabelece diretrizes que poderão orientar futuras decisões de investimento por parte dos municípios, do Estado e da União. A intenção é criar uma visão compartilhada para que projetos estruturantes sejam planejados de forma integrada, com maior previsibilidade e articulação entre os entes públicos.

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Para quem mora na Região Metropolitana e trabalha ou estuda em Curitiba, a expectativa é de que essa integração fortaleça a Rede Integrada de Transporte (RIT), amplie a conexão entre diferentes modais e facilite o acesso a empregos, educação, saúde e outros serviços distribuídos pela região.

São José dos Pinhais integra a Região Metropolitana de Curitiba, que reúne 29 municípios e concentra cerca de 3,7 milhões de habitantes. Foto: Roberto Dziura Jr./Governo do Paraná

Integração avança em projetos de mobilidade

Para o presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), Gilson Santos, reconhecer Curitiba como uma cidade metropolitana dentro do Plano Diretor representa um avanço significativo. “É importante lembrar que a capital também é uma cidade metropolitana e, justamente por ser a metrópole, é a que mais se relaciona com as temáticas metropolitanas”, afirma.

Segundo ele, a mobilidade urbana continua sendo o principal desafio compartilhado entre Curitiba e os municípios vizinhos. “É urgente rever a priorização de políticas voltadas ao veículo particular, que acabam gerando impactos negativos no transporte coletivo e no dia a dia do cidadão. Também precisamos avançar na preservação dos mananciais e na promoção ordenada da habitação de interesse social”, diz.

Na avaliação do presidente da AMEP, alguns resultados podem aparecer mais rapidamente na ampliação da infraestrutura do transporte coletivo, com novas canaletas, faixas exclusivas e melhorias nas ligações entre Curitiba e os municípios do primeiro anel metropolitano. Outra expectativa é fortalecer políticas habitacionais capazes de reduzir a migração da população da capital para cidades vizinhas em busca de moradia.

Santos afirma que parte dessa integração já vem sendo construída por meio de projetos desenvolvidos em conjunto pela AMEP, Urbs e IPPUC. Entre eles estão o BRT Norte-Sul Metropolitano, o VLT Expresso Metropolitano, novos terminais de ônibus, pontes de ligação entre municípios e novos eixos viários. “Esses projetos já estão sendo discutidos de forma integrada e dialogam diretamente com as diretrizes previstas na revisão do Plano Diretor de Curitiba”, conclui.