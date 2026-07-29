Desenrola Brasil ganha mais um mês para renegociação de dívidas

O prazo para renegociar dívidas bancárias pelo Desenrola Brasil 2.0 foi estendido até 31 de agosto. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. As informações são da Agência Brasil.

A extensão do programa dá mais um mês para consumidores regularizarem pendências com bancos e melhorarem a situação de crédito. As regras permanecem iguais e não haverá novos gastos públicos.

A formalização da prorrogação será feita por ato do Ministério da Fazenda, com publicação prevista até sexta-feira (31). A medida vale até o fim da vigência da medida provisória que criou o programa.

Segundo Durigan, o prazo adicional beneficia quem ainda está negociando com instituições financeiras e precisa concluir o processo de regularização. A medida também facilita o acesso a novos financiamentos.

Motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que pretendem trocar de veículo pelo Programa Move Brasil estão entre os beneficiados. Com as dívidas regularizadas, fica mais fácil conseguir crédito para comprar carro ou moto.

A prorrogação não terá impacto nas contas públicas. Os recursos já destinados ao Fundo de Garantia de Operações (FGO) são suficientes para atender à demanda prevista, conforme o ministro.