Economia

Desenrola Brasil ganha mais um mês para renegociação de dívidas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 29/07/26 06h07
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Imagem mostra uma pessoa usando a calculadora do celular com uma planilha de gastos ao lado.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O prazo para renegociar dívidas bancárias pelo Desenrola Brasil 2.0 foi estendido até 31 de agosto. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. As informações são da Agência Brasil.

A extensão do programa dá mais um mês para consumidores regularizarem pendências com bancos e melhorarem a situação de crédito. As regras permanecem iguais e não haverá novos gastos públicos.

A formalização da prorrogação será feita por ato do Ministério da Fazenda, com publicação prevista até sexta-feira (31). A medida vale até o fim da vigência da medida provisória que criou o programa.

Segundo Durigan, o prazo adicional beneficia quem ainda está negociando com instituições financeiras e precisa concluir o processo de regularização. A medida também facilita o acesso a novos financiamentos.

Motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que pretendem trocar de veículo pelo Programa Move Brasil estão entre os beneficiados. Com as dívidas regularizadas, fica mais fácil conseguir crédito para comprar carro ou moto.

A prorrogação não terá impacto nas contas públicas. Os recursos já destinados ao Fundo de Garantia de Operações (FGO) são suficientes para atender à demanda prevista, conforme o ministro.

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