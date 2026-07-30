Após investimento de R$ 50 milhões, antigo Moinho Curitibano terá supermercado e “mall”

Depois de mais de duas décadas de abandono, um dos imóveis mais conhecidos do Bacacheri começa, enfim, a escrever um novo capítulo. O antigo Moinho Curitibano, fechado há cerca de 20 anos, está sendo transformado em um moderno mall de conveniência. O investimento, de acordo com a incorporadora, é de aproximadamente R$ 50 milhões e promete mudar a dinâmica comercial da região.

O empreendimento, desenvolvido pela SKNA Properties, ocupará um terreno de 13.635 metros quadrados na Rua Nicarágua. O mall terá cerca de 10 mil metros quadrados de área construída, 36 espaços comerciais para locação e estacionamento com aproximadamente 220 vagas. A previsão é de conclusão das obras em janeiro de 2027, com inauguração entre março e abril do próximo ano.

A principal âncora do novo centro comercial será um supermercado Festval. O empreendimento também já confirmou uma unidade da academia Bluefit. O mall terá também praça de alimentação, farmácia e espaços destinados a operações como lavanderia, pet shop, ótica e outros serviços voltados ao dia a dia dos moradores.

Malls viram tendência em Curitiba

Diferentemente de um shopping center tradicional, um mall é um centro comercial de bairro, geralmente aberto, com foco em conveniência e acesso rápido. Em vez de reunir centenas de lojas e grandes operações de lazer, esse formato concentra serviços essenciais, como supermercado, academia, farmácia, restaurantes e comércio de uso frequente.

Nos últimos anos, esse modelo vem ganhando espaço em Curitiba por atender consumidores que buscam resolver diversas necessidades em um único local, sem a estrutura de um shopping convencional.

Antigo Moinho Curitibano será um mall de serviços e terá um mercado Festval como loja âncora. (Crédito: Divulgação / SKN Malls)

Moinho Curitibano: história será preservada

Embora o terreno receba uma nova ocupação, parte da memória arquitetônica do antigo moinho será mantida. Segundo os responsáveis pelo projeto, os três principais volumes históricos da antiga fábrica serão preservados, assim como elementos característicos da arquitetura original.

O projeto também prevê um painel contando a história do Moinho Curitibano, que durante décadas fez parte da paisagem e da memória afetiva do bairro.

Em 2018, quando a Tribuna do Paraná publicou uma reportagem sobre o abandono do antigo Moinho Curitibano, conversou com o historiador Marcelo Sutil, da Fundação Cultural de Curitiba. Na época, ele explicou que o complexo foi construído em 1949 pelo empresário Pedro Nicolau e se tornou um dos principais moinhos da capital.

O prédio maior, destinado à moagem, tinha capacidade para moer cerca de 25 toneladas de trigo por dia. Mas além do farelo, da fábrica também saía o macarrão Ouro Verde e a bolacha Muriz. Os produtos eram distribuídos para comércios e mercados de todo o Paraná.

Como a região foi destinada à área militar (em 1943), Pedro Nicolau precisou negociar com o Exército para implantar a fábrica lá. A negociação incluiu a contrução de um prédio de seis andares (onde era a moagem), quase no pé da pista do aeroporto do Bacacheri.

Do abandono à revitalização

Fechado há cerca de duas décadas, o antigo Moinho Curitibano permaneceu por muitos anos sem uso. O imóvel chegou a ser alvo de constantes invasões, situação que preocupava moradores e comerciantes da região. A presença de usuários de drogas e pessoas em situação de rua era frequente.

A transformação começou a sair do papel neste ano, após a obtenção das licenças e alvarás necessários para o início das obras. O terreno pertence ao grupo empreendedor há cerca de 15 anos, mas o projeto aguardava a liberação para execução.

A expectativa é de que o novo empreendimento devolva ritmo à área e impulsione o desenvolvimento comercial e social do entorno. Também que preserve parte da história do imóvel enquanto adapta o espaço às novas necessidades da cidade.