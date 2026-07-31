Ratinho Junior reafirma apoio a Curi e deixa segunda vaga ao Senado em aberto

Durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (31) para oficializar a aliança entre PSD e MDB — com o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca como vice de Sandro Alex na disputa pelo Governo do Paraná —, o governador Ratinho Junior comentou o andamento das articulações para as duas vagas ao Senado.

Ratinho Junior reiterou o apoio ao deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) para a primeira cadeira. Após o anúncio da aliança com o MDB, divulgado na quinta-feira (30), pessoas próximas a Curi relataram um desconforto com a eventual entrada do também pré-candidato ao Senado Alvaro Dias na mesma chapa.

“Temos o compromisso da vaga com o Alexandre Curi. Agora temos mais quatro ou cinco dias para ouvir os outros partidos e o nosso para decidir a segunda vaga. Essa definição vamos fazer em conjunto”, explicou o governador.

O posicionamento foi alinhado com o pré-candidato ao Governo, Sandro Alex, que justificou a ausência de Curi no evento por se tratar de um ato organizado pelo MDB para formalizar a chapa majoritária do Executivo. “Já temos o Alexandre Curi e agora vamos construir para divulgar até a convenção todos os nomes e seguirmos para a campanha.”

Além de Curi e Alvaro Dias, a disputa pelo apoio ao Senado inclui Cristina Graeml (PSD), que se filiou ao partido do governador visando um espaço na chapa.

Questionado sobre uma possível pressão entre os partidos pela escolha dos nomes, Ratinho Junior minimizou os atritos. “Não existe crise. É natural que agora exista a discussão de nomes. Todo mundo está bem intencionado em apresentar o que é melhor para os paranaenses. Não é um projeto pessoal, é um projeto de estado”, garantiu.

O governador também descartou a possibilidade de Curi desembarcar da aliança. “Ele não falou absolutamente nada disso para nós. Ele tem trabalhado para ajudar a achar a melhor chapa. O coletivo de partidos é que vai nos ajudar a decidir. A saída dele está descartada porque vamos trabalhar para construir isso da melhor forma possível.”

Chapa deve definir segunda vaga ao Senado nos próximos dias

Sobre a indicação do MDB, Ratinho ponderou a representatividade do nome indicado. “Eu acho que o Alvaro é um nome muito importante para o Paraná e foi um grande senador. O MDB também vai ter que avaliar. Nós temos a Cristina Graeml, que é uma possível candidata também e representa o nosso partido. Vamos ter que construir um nome de consenso”, afirmou.

O presidente estadual do MDB e deputado federal, Sérgio Souza, pontuou que a definição sobre o nome de Alvaro Dias para a segunda vaga ao Senado ocorrerá até o dia 5 de agosto ou durante a convenção do partido, marcada para este domingo (2).

“O nome do Alvaro Dias foi colocado pelo MDB nas conversas que tivemos para formar essa coligação. Está encaminhado o MDB na segunda vaga do Senado, mas este evento de hoje foi para homologar que vamos caminhar com o PSD na chapa com Sandro Alex e Rafael Greca”, relatou Souza.

Assim como Curi, Alvaro Dias e Cristina Graeml não participaram do evento realizado nesta sexta-feira, na sede do MDB, em Curitiba.