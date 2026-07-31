Desconfortável com chegada de Álvaro Dias, Alexandre Curi reavalia apoio a Sandro Alex

A busca por um vice com capital político para alavancar a candidatura de Sandro Alex na disputa pelo Governo do Paraná pode ter criado um problema maior que o benefício da nova aliança. Nesta sexta-feira (31), o ex-prefeito Rafael Greca (MDB) anuncia que aceitou o convite do PSD para compor a chapa, numa negociação que deve incluir a viabilização da candidatura de Álvaro Dias ao Senado.

Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa e “dono” da outra vaga do grupo político do atual governador Ratinho Junior, não gostou nada das novidades. Pessoas próximas a ele afirmam que a notícia foi recebida com enorme surpresa e interpretada como uma quebra dos entendimentos políticos construídos ao longo dos últimos meses.

Em entrevista à Tribuna do Paraná, em abril, Curi disse que não tinha “Plano B” e que seria candidato ao governo pelo Republicanos. Mesmo assim, abriu mão desta disputa para atender a um pedido do governador Ratinho Junior, aceitando disputar o Senado, e passou a trabalhar pela consolidação da candidatura de Sandro Alex, trazendo todo o apoio que tem junto a centenas de prefeitos para o lado do ex-secretário de Infraestrutura de Ratinho.

Ainda de acordo com pessoas próximas ao deputado, nunca houve compromisso de candidatura única ao Senado. O entendimento, entretanto, era de que qualquer composição envolvendo uma segunda vaga seria construída em diálogo com ele. A eventual reserva desse espaço ao MDB, sem consentimento prévio, teria causado forte desconforto.

Mesmo assim, Curi não deve tomar nenhuma atitude antes da convenção estadual do Republicanos, marcada para segunda-feira (3). Até lá, o partido avalia os próximos passos, inclusive se mantém posição na atual aliança ou se busca um caminho próprio. A avaliação interna é de que a composição costurada para ampliar a chapa governista pode ter criado sua maior crise política até aqui.