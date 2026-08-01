Após multa do Ibama, Curitiba intensifica podas em praças e usa equipamento para avaliar árvores

A sequência de cortes e podas de árvores em Curitiba chegou às principais praças da região central da capital. Na terça-feira (28), a Prefeitura iniciou uma força-tarefa na Praça Rui Barbosa para avaliar as condições das árvores e definir quais precisam de poda ou remoção. Somente em julho, das 123 solicitações de corte protocoladas no município, 118 receberam autorização, número inferior aos meses anteriores.

As ações ganharam força após um galho atingir uma jovem de 22 anos na Praça Osório, em 13 de junho. A vítima ficou paraplégica. Desde então, a administração municipal intensificou as inspeções em áreas de grande circulação e com arborização mais antiga.

Na primeira quinzena de julho, equipes realizaram podas no Passeio Público e na Praça Professora Hildegard Schmah, no bairro Portão. As intervenções ocorreram semanas depois de o Ibama multar a Prefeitura pelo corte irregular de árvores na Avenida Presidente Arthur Bernardes, durante as obras do Novo Inter 2.

Ambas as multas somam R$ 525 mil por informações consideradas incompletas na plataforma que registra e acompanha autorizações de corte, manejo e transporte de árvores e falta de documento para o transporte do material do corte.

No Passeio Público, a poda coincidiu com a estreia da programação do Inverno Encantado, parte do calendário do Inverno de Curitiba. A intervenção gerou questionamentos de vereadores, que cobraram mais transparência sobre os critérios adotados.

Segundo a Prefeitura, apenas uma árvore precisou ser removida por estar em processo de senescência, estágio natural de envelhecimento. As demais passaram apenas por poda preventiva. Já na Praça Professora Hildegard Schmah, cerca de 40 árvores receberam podas para reduzir o risco de queda de galhos sobre pedestres. Oito eucaliptos foram cortados.

No mesmo dia em que esse trabalho foi realizado no bairro Portão, um galho caiu sobre uma estação-tubo na Praça Rui Barbosa. Nesta semana, a Prefeitura iniciou uma vistoria detalhada das árvores da praça utilizando tomógrafos, equipamento capaz de identificar o estado interno dos troncos sem causar danos.

Os exames apontaram que 40 árvores precisam de poda e quatro deverão ser removidas por apresentarem risco de queda. Entre elas estão uma paineira, um cinamomo, um ipê e um angico. Segundo a administração municipal, a decisão foi baseada nos laudos técnicos produzidos durante a inspeção.

Pico de autorizações ocorreu em maio

Curitiba registrou 1.077 solicitações de corte de árvores entre janeiro e julho de 2026. Os dados do Portal da Transparência da Prefeitura mostram que maio concentrou o maior número de pedidos e de autorizações, justamente o mês em que ocorreu a supressão de árvores na Avenida Presidente Arthur Bernardes, durante as obras do Novo Inter 2.

Naquele mês, foram protocolados 200 pedidos, dos quais 181 receberam autorização e 19 foram negados. Na sequência aparecem março, com 155 solicitações, fevereiro, com 153, e abril, com 152. Fevereiro foi o período com o maior número de pedidos indeferidos, quando 83 solicitações tiveram o corte negado pela administração municipal.

Confira, abaixo, o balanço mensal:

Janeiro: 146 solicitações (67 deferidas e 79 indeferidas)

Fevereiro: 153 solicitações (70 deferidas e 83 indeferidas)

Março: 155 solicitações (122 deferidas e 33 indeferidas)

Abril: 152 solicitações (137 deferidas e 15 indeferidas)

Maio: 200 solicitações (181 deferidas e 19 indeferidas)

Junho: 148 solicitações (137 deferidas e 11 indeferidas)

Julho: 123 solicitações (118 deferidas e 5 indeferidas)