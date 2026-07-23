Árvore cai sobre estação-tubo na Praça Rui Barbosa e mobiliza equipes no Centro de Curitiba

Quem passou pela Praça Rui Barbosa, no coração do Centro de Curitiba, na manhã desta quinta-feira (23), se deparou com uma árvore de grande porte que caiu diretamente sobre a linha metropolitana Pinhais/Rui Barbosa, assustando passageiros e pedestres que circulavam pelo local no momento do incidente. A estrutura atingida funciona como ponto de desembarque dos passageiros do transporte coletivo.

Apesar do susto e do impacto do bloqueio na estrutura, até o momento não há registro de pessoas feridas. As causas que levaram à queda da árvore ainda são desconhecidas, já que não havia registro de vendavais atípicos na região no momento do evento.

Equipes do departamento de Arborização Urbana da Prefeitura de Curitiba foram acionadas rapidamente e já estão no local. Os técnicos trabalham na avaliação dos danos causados ao equipamento público, além de coordenarem o isolamento da área e o processo de corte e remoção dos galhos e do tronco.

Por conta da movimentação e do trabalho das equipes de apoio, o fluxo de passageiros no entorno da praça exige atenção dobrada. A operação deve se estender ao longo das próximas horas para garantir a segurança de quem utiliza o transporte coletivo na região.

A Tribuna do Paraná procurou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), que informou por nota, que na última manutenção realizada na árvore não foram identificados sinais externos de comprometimento estrutural ou fitossanitário que indicassem risco iminente de queda.

A avaliação técnica preliminar aponta que o grande volume de chuva registrado na quarta-feira (22) pode ter contribuído para o tombamento da árvore nesta quinta-feira (23). As circunstâncias do incidente ainda estão sendo apuradas pelas equipes técnicas da secretaria.

A SMMA informou ainda que mantém monitoramento permanente da arborização urbana. As vistorias e podas são realizadas com base em critérios técnicos e em um planejamento que considera as condições de cada árvore e do local onde está inserida. Nos casos em que há identificação de risco ou necessidade de intervenção emergencial, o atendimento é priorizado, independentemente do cronograma regular de manutenção.