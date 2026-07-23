Prefeitura aponta risco de queda e corta oito árvores em praça de Curitiba

A Praça Professora Hildegard Schmah, no bairro Portão, ficou menos verde em julho. A Prefeitura de Curitiba realizou no local o corte de oito eucaliptos e podou outras 40 árvores que, segundo o município, apresentavam risco de queda e poderiam atingir pedestres. A área fica próxima ao terminal e ao Portão Cultural, que abriga o Museu Municipal de Arte (MuMA).

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a Prefeitura informou que o serviço aconteceu entre os dias 3 e 13 de julho e contou com autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA).

Árvores cortadas na Praça Professora Hildegard Schmah. Foto: Jones Rossi | Tribuna do Paraná Árvores cortadas na Praça Professora Hildegard Schmah. Foto: Jones Rossi | Tribuna do Paraná Árvores cortadas na Praça Professora Hildegard Schmah. Foto: Jones Rossi | Tribuna do Paraná

Corte de árvores em Curitiba

A remoção na Praça Professora Hildegard Schmah não foi um caso isolado na cidade neste ano.

Em maio, dezenas de árvores foram retiradas da Avenida Arthur Bernardes para a continuação das obras do Novo Inter 2. Na ocasião, o grupo SOS Arthur Bernardes protestou contra a intervenção promovida pelo município, alegando falta de transparência no processo. Em resposta, a Prefeitura afirmou que a retirada das árvores foi autorizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e que seguia o projeto aprovado das obras de mobilidade urbana.

Contudo, o município recebeu uma multa de R$ 511,5 mil por esses cortes. A penalidade foi definida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Neste mês, a Prefeitura também teve de prestar explicações sobre árvores cortadas no Passeio Público, após a ação gerar questionamentos e virar alvo de investigação na Câmara Municipal. Segundo o município, apenas uma árvore foi cortada nessa intervenção, pois apresentava risco de queda.

Em junho, a queda de um galho na Praça Osório, no Centro de Curitiba, atingiu Ana Beatriz, de 22 anos. A jovem perdeu o movimento das pernas, recebeu alta hospitalar e segue em tratamento. Após o incidente, a Prefeitura remanejou a feira que funcionava no local e passou a avaliar a saúde das árvores da região.

Nesta quinta-feira (23), outra árvore caiu na Praça Rui Barbosa e assustou quem passava pelo local. A estrutura caiu sobre uma estação-tubo e bloqueou o acesso, mas ninguém ficou ferido.