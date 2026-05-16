Corte de árvores em obra gigante de Curitiba gera novos protestos

O corte de dezenas de árvores no canteiro central da Avenida Arthur Bernardes, no bairro Santa Quitéria, voltou a mobilizar protesto por parte de integrantes do movimento SOS Arthur Bernardes contra o prefeitura de Curitiba e o prefeito Eduardo Pimentel. Vários vídeos foram gravados por integrantes do grupo que tentam impedir o desmatamento no local, previsto no projeto de ampliação viária para o Novo Inter 2.

A ativista Verônica Rodrigues acompanhou o trabalho das equipes contratadas pela Prefeitura durante o corte. Nos vídeos postados na página do movimento que ela representa, registrou o que considerou presença truculenta da Guarda Municipal, que fez a segurança do canteiro de obras. Ela chegou a se abraçar com uma árvore e se negou a sair, desobedecendo os pedidos dos guardas.

Vereadores e seus representantes, como Laís Leão (PDT) e Vanda de Assis (PT), também estiveram no local protestando. A ativista, inclusive, convocou outros vereadores e políticos para ir até o local. “Tudo feito aqui foi feito com base na arbitrariedade, maquiado por transparência. Isso é uma farsa. No mínimo temos que constrangê-los, já que a Justiça não funciona”, disse Verônica.

Veja um dos vídeos postados pela ativista:

Desde o ano retrasado foram várias manifestações contrárias aos cortes e podas mais agressivas. As eleições municipais de 2024 foram marcadas por este debate. A Prefeitura alega que replantou uma quantidade muito superior ao que foi desmatado e que as mudanças na vegetação são essenciais para a construção de novas pistas para a ampliação da capacidade de transporte da linha Inter 2.

Prefeitura responde

Sobre o corte das árvores deste sábado, a Prefeitura se pronunciou por uma nota oficial enviada à Tribuna. “As atuais supressões vegetais na Avenida Arthur Bernardes foram autorizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a sequência das obras de mobilidade urbana do Novo Inter 2, de acordo com o projeto aprovado”, disse.

Sobre as acusações de falta de transparência, a nota segue dizendo que “todo o processo de licenciamento ambiental foi precedido de uma ampla agenda de participação e diálogo com a população, incluindo consultas públicas presenciais nas regionais e também pela internet entre 2019 e 2022, reunião pública para apresentação das obras no primeiro semestre de 2024, encontros com movimentos populares e vereadores no segundo semestre de 2024 e no início de 2025, além de audiência pública realizada no primeiro semestre de 2025 para apresentação da nova versão do projeto do eixo”.

A Prefeitura de Curitiba afirma que já plantou mais de 8,4 mil árvores em ruas próximas à região da Avenida Arthur Bernardes, como compensação ambiental.

O corte das árvores gerou interrupção no tráfego de veículos na Avenida Arthur Bernardes neste sábado e também vai gerar bloqueio no domingo. A previsão é que das 6h30 às 12h o fluxo seja prejudicado.

O local estará sinalizado durante todo o período de interdição. Mesmo moradores e comerciantes só terão acesso aos trechos em obras a pé. Agentes da Setran estarão no local para orientar motoristas e pedestres.

As opções de desvio para os motoristas serão pelas ruas Airton Plaisant, Pedro Collere e Curupaitis. Linhas do transporte coletivo também terão alterações nestes dois dias: linhas 020 – Interbairros II (Horário), 021 – Interbairros II (Anti-horário), 023 – Inter 2 (Anti-horário), 761 – V. Izabel e 762 – V. Rosinha.