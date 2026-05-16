Terminais de ônibus de Curitiba oferecem 6 mil vagas de emprego

Os 22 terminais de ônibus de Curitiba vão funcionar como pontos de atendimento para quem busca emprego entre os dias 18 e 22 de maio, das 9h às 15h. A ação oferece 6.036 vagas em pelo menos 30 empresas, muitas com possibilidade de contratação imediata. A iniciativa acontece nos locais onde circulam cerca de 700 mil passageiros diariamente.

Durante os cinco dias, equipes estarão nos terminais para orientar trabalhadores, fazer cadastros e atualizações de currículos, consultar vagas em tempo real e encaminhar candidatos diretamente para entrevistas. Também haverá informações sobre cursos e qualificação profissional, segundo a Prefeitura de Curitiba.

Entre as empresas participantes estão Menu Restaurantes, Lojas Colombo, Riachuelo, Burger King, Muffato, Condor, Carrefour, Cacau Show, CIEE-PR e Senai-PR. A ação integra a programação do Mês do Trabalhador e conta com parceria da Urbs.

Empresas interessadas em oferecer vagas podem preencher formulário disponível no portal Emprega Curitiba e escolher a opção Emprego nos Terminais.