Por que a obesidade se tornou o maior risco à saúde no Brasil?

A obesidade ultrapassou a hipertensão e se tornou o maior fator de risco para a saúde no Brasil, segundo o Estudo Global sobre Carga de Doenças. A pressão alta, que liderava por décadas, agora ocupa o segundo lugar, seguida pela glicemia elevada. A mudança reflete alterações no estilo de vida da população, como aumento da urbanização, redução da atividade física e adoção de dietas ricas em sal e alimentos ultraprocessados.

O que mudou desde 1990 nos fatores de risco à saúde?

Em 1990, os três maiores riscos eram hipertensão, tabagismo e poluição do ar. A obesidade ocupava apenas o sétimo lugar. Em 2023, ela saltou para a primeira posição, com crescimento de 15,3% no risco atribuído. Enquanto isso, riscos como poluição do ar caíram 69,5% e tabagismo reduziu cerca de 60%, embora tenha apresentado leve aumento de 0,2% entre 2021 e 2023.

Por que a obesidade é considerada tão grave?

A obesidade não é apenas excesso de peso, mas uma doença crônica que causa inflamação e problemas metabólicos. Ela aumenta simultaneamente o risco de diabetes tipo 2, hipertensão, infarto, derrame e vários tipos de câncer. Os brasileiros vivem em um ambiente obesogênico, com fácil acesso a alimentos hipercalóricos e ultraprocessados, segundo especialistas da área.

Quais são os dez maiores fatores de risco atualmente?

A lista inclui obesidade, hipertensão, glicemia elevada, tabagismo, prematuridade ou baixo peso ao nascer, abuso de álcool, poluição do ar, mau funcionamento dos rins, colesterol alto e violência sexual na infância. Este último fator chamou atenção ao saltar da 25ª posição em 1990 para a 10ª em 2023, com aumento de quase 24%.

Como o estilo de vida brasileiro mudou nas últimas décadas?

A população passou por grandes transformações, principalmente com o aumento da urbanização. Isso contribuiu para reduzir os níveis de atividade física e aumentar o consumo de dietas hipercalóricas, ricas em sal e com excesso de alimentos ultraprocessados. Essas mudanças criaram um ambiente que favorece o desenvolvimento da obesidade e doenças relacionadas.

Onde foi publicado o estudo sobre saúde no Brasil?

O diagnóstico brasileiro foi publicado na edição de maio da revista científica The Lancet Regional Health – Americas. O estudo faz parte de uma análise global feita por milhares de pesquisadores de todo o mundo, cobrindo mais de 200 países, e avalia a carga de doenças e fatores de risco para mortalidade e perda de qualidade de vida.