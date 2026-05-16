Corridas de 15km em alta: Inscrições para Run Series Curitiba estão abertas

A corrida de rua atravessa um período de crescimento expressivo no Brasil. Cada vez mais pessoas incorporam o esporte ao cotidiano, e isso impulsiona a procura por desafios que vão além das distâncias convencionais. Em Curitiba, esse movimento ganha forma com a 15K Run Series Curitiba, agendada para 31 de maio. Inscreva-se aqui.

O evento aposta no conceito de evolução progressiva dentro da corrida de rua e oferece também uma prova de 5 quilômetros voltada para iniciantes e corredores que estão dando os primeiros passos no universo das competições. As corridas de 15 quilômetros emergem como alternativa estratégica para corredores que desejam evoluir sem enfrentar o salto exigido por uma meia-maratona.

A proposta atrai principalmente atletas amadores que já venceram os 5 km e 10 km e agora buscam avançar na trajetória esportiva. Mais que uma distância intermediária, os 15 km representam um desafio viável, que alia performance, resistência e preparação gradual para objetivos maiores.

Preparação consistente e transição acessível

Especialistas e treinadores destacam que os 15 quilômetros demandam preparação mais sólida, mas ainda proporcionam adaptação física e mental mais confortável em comparação com uma meia-maratona. Por essa razão, a distância tem sido adotada por muitos atletas como fase de transição antes do primeiro grande desafio de longa distância.

“Tirando a São Silvestre, que é uma prova tradicional de 15 quilômetros, poucas provas no Brasil oferecem essa distância, por isso precisa aproveitar essas oportunidades. Quando o corredor vê uma novidade, isso chama muito a atenção”, afirma o treinador Marco Aurélio Piazza, especializado em corrida de rua.

Além do aspecto competitivo, os 15 km atendem ao perfil de corredor que busca experiências mais intensas sem necessariamente adotar rotinas extremas de treinamento. A distância exige estratégia, controle de ritmo e resistência, mas permanece viável para quem mantém regularidade nos treinos.

Maturidade do público e inclusão

Para o diretor da GLPromo, Laercio Poli, o avanço desse tipo de prova reflete a maturidade do público da corrida de rua. “Hoje existe um corredor mais conectado com a própria evolução. Muita gente já venceu a barreira dos 5 km e dos 10 km e procura um novo objetivo. Os 15 quilômetros aparecem como uma distância desafiadora, mas ao mesmo tempo possível, inclusive para quem sonha em fazer a primeira meia-maratona no futuro”, explica.

O organizador também ressalta o caráter inclusivo do evento, que mantém uma distância menor justamente para estimular novos participantes. “A ideia é que o evento converse com diferentes perfis. Quem está começando pode fazer os 5 km com tranquilidade, enquanto os corredores mais experientes encontram nos 15 quilômetros uma oportunidade de superação e preparação”, completa.

A tendência acompanha a expansão das corridas temáticas e de experiências esportivas nas grandes cidades. Em vez de apenas competir, muitos corredores passaram a encarar as provas como metas pessoais de evolução, saúde e qualidade de vida. Nesse cenário, os 15 km surgem como novo território para quem quer ir além sem queimar etapas.