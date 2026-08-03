Helicóptero com candidato ao governo do Paraná faz pouso forçado

O candidato ao Governo do Paraná Sandro Alex (PSD) passou por um susto na tarde deste domingo (2), quando o helicóptero em que viajava precisou realizar um pouso forçado em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba. A aeronave apresentou uma pane durante o deslocamento entre os municípios onde o candidato cumpria agenda de campanha.

A ocorrência foi divulgada nas redes sociais pelo deputado estadual Cobra Repórter (PSD). Em nota à Tribuna do Paraná, a assessoria de Sandro Alex informou que todos os ocupantes da aeronave passam bem e que ninguém ficou ferido. O incidente não comprometeu a programação prevista e o candidato conseguiu concluir os compromissos do dia.

No início da tarde, Sandro Alex participou do 13º Encontro de Trilheiros e visitou a Capela do Lençol, em Rio Negro. Já em Quitandinha, esteve na Festa do Padroeiro da Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde, onde participou das atividades ao lado de lideranças políticas da região.

A agenda no município contou com a presença do pré-candidato ao Senado Alexandre Curi (PSD), além do deputado estadual Alisson Wandscheer (PP) e do deputado federal Toninho Wandscheer (PP).