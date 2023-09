Crazy Mail: PF desvenda esquema de venda de drogas pelos Correios

Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação “Crazy Mail”, com o objetivo de parar um grupo criminoso de Cascavel, no Paraná, que usava a logística do despacho de encomendas dos Correios e das transportadoras privadas para adquirir e distribuir drogas sintéticas na cidade paranaense.

As investigações começaram em abril de 2023 e apontaram que um funcionário dos Correios estava envolvido com o grupo criminoso. Ele passava informações sobre a forma de fiscalização e os meios de segurança utilizados pela empresa. Além disso, também ajuda o grupo durante o recebimento das drogas encomendadas.

Ao todo, a PF cumpriu três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Todos eles foram expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel.

