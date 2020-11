Depois de seis dias com os novos casos de coronavírus permanecendo abaixo da marca de mil por dia, nesta quarta-feira (4) as ocorrências da infecção no Paraná voltaram a subir. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o estado teve 1.026 casos confirmados, chegando a 214.014 desde o início da pandemia – dos quais 163.730 já estão recuperados.

LEIA MAIS – Curitiba registra seis mortes e 331 casos de coronavírus nesta quarta

Já as mortes causadas pela doença somam 5.218, com 11 novas vítimas – 5 mulheres e 6 homens, de 55 a 88 anos. Eram residentes de Maringá (2), Araucária, Assis Chateaubriand, Cascavel, Cianorte, Ibaiti, Itaguajé, Santa Fé, Toledo e Umuarama.

LEIA TAMBÉM – Orçamento 2021: obras e segurança são prioridade para os moradores de Curitiba

Há 5.505 testes de coronavírus aguardando resultados. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para covid-19 segue em 64%, com 565 das 889 unidades sendo utilizadas. No total, o Paraná tem 1.477 pessoas internadas em todos os tipos de leito, somando as redes pública e particular, com suspeita ou diagnóstico da doença.