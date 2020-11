A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou nesta quarta-feira (11) que foram registrados 1.746 novos casos e 66 óbitos causados pelo novo coronavírus no Paraná. O número de casos diários é o maior verificado desde 12 de outubro, enquanto o de mortes não era tão alto desde 15 de setembro. No último domingo (8) foram informadas 90 mortes, porém, 60 delas eram de registros anteriores que não haviam sido contabilizados.

Com os números desta quarta, o Paraná soma 223.329 casos e 5.512 mortes em decorrência da doença. Ao todo, 556 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados, sendo 274 em UTIs. Outros 924 aguardam resultados de exames. Dos 66 óbitos contabilizados nesta quarta, 29 são de mulheres e 37 de homens, com idades que variam de 27 a 101 anos.