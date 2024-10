Chef renomada vai escolher a melhor merenda escolar do Paraná

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed), em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), lançaram nesta quarta-feira (09) o concurso que vai eleger a Melhor Merenda do Paraná.

A iniciativa tem como objetivo reconhecer e premiar a criatividade e dedicação das merendeiras e merendeiros da rede pública estadual de ensino, destacando a importância da alimentação escolar para os estudantes. O concurso também visa valorizar as tradições culinárias do Paraná, promover o uso de ingredientes locais e incentivar a sustentabilidade nas refeições escolares.

As receitas selecionadas serão reunidas em um livro especial assinado pela renomada chef Manu Buffara, que também participará da seleção das três merendeiras e das receitas vencedoras.

+ Leia também: Obra de nova Ponte de Guaratuba chega a 22,6% de execução; Fotos!

Além de integrar os cardápios padronizados do Paraná, as receitas serão avaliadas com base em quatro critérios: tradição (com receitas que resgatem a cultura local); localidade e regionalidade (com foco na utilização de ingredientes da agricultura familiar); criatividade (ao adaptar pratos tradicionais para o ambiente escolar sem perder o equilíbrio nutricional); e sustentabilidade (com práticas que minimizem o desperdício alimentar).

+ Leia também: Rua de bairro de Curitiba tem caos no trânsito: confusão, buzinas e desrespeito

Como vai funcionar o concurso da Melhor Merenda do Paraná

O concurso terá três etapas: regional, estadual e final. Na fase regional (de 9 a 23 de outubro), merendeiras e merendeiros devem enviar as receitas e um vídeo de apresentação pelo site do concurso, utilizando ingredientes provenientes da Agricultura Familiar, fornecidos pelo Fundepar.

+ Leia também: Pimentel ou Graeml? PP de Maria Victoria anuncia apoio no 2º turno em Curitiba

Na fase estadual (de 4 a 8 de novembro), o Fundepar selecionará 32 finalistas para a etapa seguinte. Na avaliação final (de 11 a 13 de novembro), Manu Buffara escolherá as três melhores receitas, que serão reconhecidas com prêmios especiais.

Cronograma do concurso:

Inscrições: 9 a 23 de outubro

Seleção Regional: 24 a 31 de outubro

Avaliação Estadual: 4 a 8 de novembro

Divulgação dos 32 Finalistas: 11 de novembro

Premiação e Evento: 18 de novembro

Merendeiras e merendeiros interessados em participar podem obter mais informações no site oficial.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram