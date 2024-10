Pimentel ou Graeml? PP de Maria Victoria anuncia apoio no 2º turno em Curitiba

O PP, que teve como candidata à prefeitura de Curitiba a deputada estadual Maria Victória, declarou apoio a Eduardo Pimentel (PSD) no segundo turno das eleições municipais na capital paranaense. O posicionamento do partido foi confirmado em uma nota divulgada na tarde de terça-feira (8).

O apoio do PP a Pimentel foi definido em uma reunião que contou com a presença de Ricardo Barros, secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná e tesoureiro nacional do PP.

Presidente da legenda em Curitiba, Maria Victória disse que neste segundo turno é preciso “garantir que as conquistas dos curitibanos não retroajam”. Ela ficou em sexto lugar no primeiro turno, com 20.497 votos – 2,19% do total.

“Eduardo Pimentel é a melhor opção para a cidade. Vamos contribuir na campanha com o nosso time e com sugestões para a construção de uma Curitiba ainda melhor para todos”, afirmou Maria Victoria.

PSB de Luciano Ducci defendeu neutralidade

Também na terça-feira, o PSB, que teve como candidato à prefeitura de Curitiba o ex-prefeito Luciano Ducci, divulgou uma nota na qual aponta a defesa da neutralidade no segundo turno das eleições municipais na capital paranaense. Ducci foi o terceiro colocado no primeiro turno, com 181.770 votos (19,44%) do total, atrás apenas de Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB), que disputarão o segundo turno.

Os eleitos em Curitiba em 2024

