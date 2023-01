Um crime chocou a cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Seis paranaenses foram localizados carbonizados dentro de um carro neste domingo (08). As vítimas da chacina são dos municípios de Palmas e União da Vitória, na região Sul do Paraná.

De acordo com as primeiras investigações policiais, os seis trabalhavam em uma mesma empresa e moravam juntos em uma casa alugada, que também foi incendiada.

Dirceu Silveira Júnior, delegado da Delegacia de Homicídios, informou preliminarmente à TV NSC que um desentendimento entre uma das vítimas e um dos suspeitos do crime motivou a chacina. Horas depois da discussão, os suspeitos teriam voltado até a residência, espancado as vítimas e ateado fogo no imóvel, como retaliação pela discussão.

Após incendiar a casa, as vítimas foram transportadas a uma estrada da Rodovia do Arroz, no bairro Vila Nova. Um dos veículos, modelo Fiat Uno, foi encontrado carbonizado com os seis corpos no veículo, mas somente a perícia poderá precisar o total exato de mortos.

O nome dos paranaenses não foram divulgados, e um exame no Instituto Médico Legal (IML) iria relatar o sexo das pessoas.