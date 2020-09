O número de casos e a taxa de ocupação de UTIs SUS exclusivas para atendimento a casos de coronavírus voltaram a subir no Paraná. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (2), o estado teve 2.022 novas ocorrências do vírus confirmadas – é o maior número em cinco dias e apenas a segunda vez em 11 dias que esse índice ultrapassa 2 mil novos casos em 24 horas. Com isso, já foram infectadas 134.162 pessoas durante a pandemia.

Com 54 novas mortes, o número de óbitos chegou a 3.360. As vítimas que constam no boletim são 18 mulheres e 36 homens, com idades que variam de 18 a 97 anos. Em relação aos pacientes recuperados da covid-19 no Paraná, o documento aponta 91.796 paranaenses que venceram a doença. Por outro lado, 6.428 pessoas com sintomas aguardam resultado de testes de laboratório.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto voltou a 74%, depois de dois dias de queda. São 808 internados em 1.095 leitos disponíveis. Ao todo, 2.304 pessoas estão recebendo tratamento em hospitais públicos e privados – 975 em UTIs e 1.329 em enfermarias – com suspeita ou confirmação da covid-19.