Um dia após ultrapassar a marca de mil óbitos na pandemia, Curitiba confirmou nesta quarta-feira (2), 11 novas mortes e a infecção por novo coronavírus de mais 443 de seus moradores. Com a atualização dos dados do boletim epidemiológico diário, sobem para 33.811 o total de casos confirmados e para 1.021 os óbitos por covid-19 na capital paranaense. Os números se referem aos registros oficiais, contabilizados desde o mês de março, no início da pandemia.

Entre os contaminados, 4.298 seguem na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2. Mas a boa notícia é que 28.492 pacientes superaram a covid-19 e estão recuperados. Na capital, outros índices preocupam as autoridades de saúde, como o aumento da taxa de transmissão do vírus – que sinaliza o avanço da contaminação entre a população – como mostrou o boletim municipal divulgado na terça-feira (1º).

Vítimas da covid-19

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as novas vítimas fatais da doença são sete mulheres e quatro homens, com idades entre 35 e 92 anos, dentre elas, apenas dois pacientes com idade inferior a 60 anos.

Ainda segundo informações da SMS, todas estas pessoas que perderam suas vidas para a covid-19 tinham doenças crônicas e receberam assistência médica. Dos 11 novos óbitos, seis aconteceram nas últimas 48 horas e os outros cinco, que eram investigados, entre os dias 25 e 31 de agosto.

Nos hospitais da capital

Nesta quarta-feira, 82% dos 349 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados, de acordo com informações da prefeitura de Curitiba. Na cidade, ainda segundo a administração municipal, restam 64 leitos do SUS livres nos hospitais, que podem receber pacientes com coronavírus ou com suspeita da doença.

Coronavírus no Brasil