O 7.° leilão de itens apreendidos do tráfico realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no Paraná em 2020 está aberto até esta segunda-feira (14), com lances a partir de 50% do valor avaliado. São 64 veículos disponíveis, entre carros de passeio, caminhonetes, caminhões, motocicletas e sucatas. Os arrematantes ficam isentos de eventuais multas e encargos anteriores. Para participar do leilão é preciso efetuar cadastro neste site.

Foram arrecadados mais de R$ 2 milhões com a venda do patrimônio apreendido de traficantes. O recurso dos leilões é destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que financia ações de segurança pública e combate a entorpecentes no Brasil. Até 40% do montante arrecadado será destinado à polícia do Estado que apreendeu os bens, para investimentos em equipamentos que reforçam as operações. A Senad/MJSP arrecadou nacionalmente mais de R$ 120 milhões com a venda de aproximadamente 3 mil itens, em mais de 110 leilões apreendidos de traficantes.