A segunda-feira (14) é especial para os amantes dos espaço sideral: entre a manhã e tarde ocorre um eclipse total do sol, ou seja, a Lua se posicionará entre o Sol e a Terra, impedindo que a luz solar atinja nosso planeta. Em Curitiba o fenômeno foi parcial e o ápice ocorreu às 13h57. O fenômeno ocorrerá entre 11h30 e 15h16, sendo que o momento mais intenso, em Curitiba, com a maior cobertura do sol, é 13h57. Minutos depois do ápice, o céu fechou a e chuva atingiu Curitiba.

VIU ESSA? Cobra gigante é encontrada em empresa da região de Curitiba; Assista ao vídeo do resgate

O Eclipse total do sol desta segunda-feira, 14 de dezembro, só poderá ser visto na América do Sul. Porém, apenas moradores do Chile e Argentina poderão ver o fenômeno em sua totalidade. No Brasil, mais especificamente na região Sul, o sol ficará 50% encoberto pela Lua.

Em Curitiba, segundo o site Time and date o ápice, momento mais intenso do fenômeno, ocorreu às 13h57 (37%).

Como assistir?

Anisio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência, reforça que as pessoas não devem visualizar o fenômeno a olho nu e nem utilizar outros tipos de artifício como radiografias, CDs e até binóculos. “Não olhar paro o sol a olho nu e não usar CDs, disquetes, radiografia, filmes, óculos escuros. Importante não apontar diretamente para o sol uma luneta ou um binóculo, pois isto pode ser prejudicial para a visão”, alerta Anisio.

LEIA AINDA – Fenômeno raro com Júpiter e Saturno que não ocorre desde a Idade Média poderá ser visto dezembro

Mas há um opções mais seguras para apreciar o fenômeno, como explica o diretor do Parque da Ciência. “A dica que dou é fazer um aparato, uma espécie de caixa com um buraco. No Facebook do Parque da Ciência tem dicas de como fazer. Outra opção é comprar um filtro de máscara de solda número 14. São baratos e custam no máximo R$10. Encontra-se em lojas de construção ou ferragens. Faça alternância na visão e intercale sempre”, recomenda.

Eclipse solar hoje no Brasil

Cascavel – Ápice às 13h55 – previsão de sol entre nuvens e chuvas esparsas – 29ºC

Maringá – Ápice às 13h49 – previsão de sol entre nuvens e chuvas esparsas – 29ºC

Foz do Iguaçu – Ápice às 13h41 – previsão de sol – 32ºC

São Paulo – Ápice às 14h04 – previsão de tempestades esparsas – 28ºC

Rio de Janeiro – Ápice às 14h14 – Previsão de céu entre nuvens – 31ºC

Recife – Ápice às 14h39 – Previsão de céu entre nuvens – 28 ºC

Brasilia – Ápice às 14h03 – Previsão de céu aberto – 30 ºC