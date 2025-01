Carro “escapa” de caminhão sem freio em alta velocidade na BR-376

Um caminhão precisou emergencialmente utilizar a área da escape da BR-376 em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na sexta-feira (10). Essa foi a primeira entrada do ano no dispositivo criado em 2011.

Imagens de câmeras de segurança da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, mostra a manobra feita pelo motorista para evitar um acidente no km 671,7 sentido Santa Catarina. Um carro preto chega a mudar de faixa após perceber a velocidade do caminhão. (veja o vídeo).

Vidas salvas!🙌🏻



🚛Nesta sexta (10), a Arteris Litoral Sul registrou uma entrada na Área de Escape situada no km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC. O condutor da carreta optou pelo uso do dispositivo após verificar uma pane nos freios. Ninguém se feriu!@ANTT_oficial pic.twitter.com/DEfumaIuFz — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 10, 2025

Segundo a concessionária, o motorista da carreta relatou pane nos freios para entrar na área de segurança. Ninguém ficou ferido. A área de escape do km 671,7 , foi a primeira construída pela Arteris Litoral Sul no Brasil, em 2011. Até novembro de 2024, já foi utilizada 351 vezes e salvou 520 vidas.

As áreas de escape são dispositivos de segurança que oferecem uma zona isolada para que veículos pesados desacelere de forma emergencial. São compostas por argila expandida e são utilizadas principalmente por caminhões, mas também por outros veículos.