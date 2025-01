Novo prefeito decreta situação de emergência em Guaratuba; ex-prefeito reclama

O prefeito de Guaratuba, no Litoral do Paraná, Mauricio Lense, anunciou na sexta-feira (10), situação de Emergência Administrativa no município. A medida, publicada no Diário Oficial nº 1166, tem validade inicial de 30 dias, podendo ser prorrogada, e busca garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Segundo o prefeito, o balanço da primeira semana revelou graves problemas estruturais, administrativos e financeiros. A partir disso, com o decreto formalizado, autoriza contratações emergenciais para garantir serviços como saúde, educação, transporte público, assistência social e limpeza urbana.

Além disso, a Secretaria de Administração foi orientada a elaborar um relatório detalhado sobre os problemas encontrados e as medidas adotadas, que será enviado ao Tribuna de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Ministério Público do Paraná (MPPR) e Câmara Municipal.

Gestões anteriores

Guaratuba teve durante mais de 10 anos, a gestão da família Justus. Entre 2017 e 2024, o prefeito foi Roberto Justus, filho do deputado estadual Nelson Justus. Antes dele, quem esteve a frente foi Evani Justus, cunhada do parlamentar estadual e tia do atual prefeito.

A Tribuna do Paraná procurou Roberto Justus neste sábado (11), e o ex-prefeito estranhou a medida da atual gestão.

“Teve a transição, e os secretários do Maurício não saiam da prefeitura, o próprio atual prefeito foi no pronto-socorro e viu que não faltava medicamentos, insumos e equipamentos. Eu não sei, ou eles destruíram a prefeitura em dez dias ou estão mentindo. Estamos na Operação Verão, o estado reforça saúde com médicos, veículos, e ele não prova ou mostra documentos do problema. Além disso, ele quer macular a minha imagem, Guaratuba é a cidade mais visitada por três anos na temporada de verão, a saúde é elogiada, a educação é referência no Paraná. Acho que ele se assustou com a prefeitura, só pode ser isso”, disse Roberto Justus.