Alerta amarelo é atualizado e prevê tempestade para Curitiba

O sábado (11) vai ser de sol e chuva no Paraná. A instabilidade pode provocar tempestade em várias regiões, incluindo Curitiba e Litoral. Um alerta amarelo está vigente para os 399 cidades do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com esse comunicado, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h), e queda de granizo. Ainda pode ter risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O alerta do Inmet é válido até às 19h.

Esse aviso tem também relação com a previsão do Simepar. “Há risco de tempestades em todas as regiões do estado. Na faixa litorânea, os ventos vindos do oceano manterão as condições para precipitação, principalmente entre a tarde e a noite”, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

Curitiba e Litoral

Em Curitiba apesar do dia ter começado com um sol entre nuvens, a chuva é esperada para as próximas horas. O Simepar aponta para um volume que pode chegar a 18.5 milímetros (mm). Quanto a temperatura, a máxima não deve passar dos 24°C.

Já no Litoral, a tendência é de uma intensidade de chuva ainda maior comparado a capital. Em Guaratuba, o volume pode ultrapassar 23 mm no sábado. Vale ficar atento aos alagamentos de ruas. Paranaguá teve problemas durante a semana. Quanto a temperatura, Morretes deve ter máxima de 22°C. Bom fim de semana a todos!