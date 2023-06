Caminhão lotado com 14 toneladas de mimosa escapa de tragédia

Caminhão com 14 toneladas de mimosa (ponkan ou bergamota, como preferirem) ficou sem freio na BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná, e por pouco não se envolveu em uma potencial tragédia. A área de escape da rodovia ajudou a evitar um novo acidente na noite desta quarta-feira (07).

O veículo carregado com as frutas ficou sem freio na descida da serra. O motorista conseguiu acessar o dispositivo no km 667. As duas pessoas que estavam no veículo não ficaram feridas.

Veja o vídeo:

Na noite de quarta (07) foi registrada uma entrada na área de escape do km 667 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC. O caminhão, que transportava 14 ton. de ponkan, adentrou 40m no dispositivo após perda dos freios. O motorista e a passageira não se feriram! 🙌🏻@ANTT_oficial pic.twitter.com/owjvJuTMHp — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) June 8, 2023

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, a área de escape já foi utilizada 314 vezes desde 2011, quando foi inaugurada. Em doze anos, 442 vidas foram salvas na região.

