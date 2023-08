Caminhão explode em acidente e interdita BR-376 no Paraná

Um acidente envolvendo três caminhões interditou o km 437 da BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais, na tarde desta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição total ocorre entre o trevo de acesso à BR-153 e a região do Alto do Amparo.

Segundo informações iniciais da PRF, um dos caminhões transportava combustível. Ele pegou fogo depois da colisão e atingiu o segundo caminhão envolvido no acidente, que estava vazio. Já o terceiro veículo não foi incendiado.

O motorista de um dos caminhões que sofreu a explosão ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital de Tibagi. Os outros condutores não tiveram ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, que bloqueou totalmente a visibilidade da estrada. Por volta das 14h40, a PRF informou que a pista sentido norte foi liberada. Continua bloqueada a pista sentido sul.

