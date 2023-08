Um registro incrível feito por Almir Alves, da página Matinhos Agora, no Facebook, mostra uma visita ilustre no litoral do Paraná. Uma baleia e seu filhote foram flagrados “desfilando” pelos balneários de Matinhos.

O flagra ocorreu no domingo (20) e mostra baleia e filhote curtindo a água do litoral paranaense. Incrível, não?

Confira abaixo o vídeo que mostra a cena rara!

Flagra feito por Almir Alves, da página Matinhos Agora, mostra baleia e filhote nadando pelos balneários do litoral paranaense. Foto: Reprodução/MatinhosAgora

