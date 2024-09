BR-277 fica com interdição no Litoral após carro bater contra guard rail

Um acidente envolvendo um carro interditou a BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, na manhã desta sexta-feira (27). A colisão aconteceu no km 32.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) um Honda Civic atingiu o guard rail (defensa metálica) da rodovia.

A polícia confirmou feridos, mas não informou o estado de saúde dos envolvidos na colisão.

A liberação da pista da BR-277 ocorreu às 10h45, conforme atualização da PRF.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!