Baleia-jubarte enorme é encontrada morta em praia do Paraná

Um baleia-jubarte foi encontrada morta na manhã deste sábado (27), no balneário de Shangrila, em Pontal do Paraná, no Litoral do estado. O animal era jovem e tinha seis metros de comprimento segundo o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Uma equipe do projeto e profissionais da prefeitura estão no local para realizar necropsia que irá avaliar a causa da morte do animal. A orientação do LEC é que as pessoas respeitem a área de isolamento e evitem aglomeração durante a realização do procedimento. A baleia precisou ser retirada da água por um trator.

Por que encalham tantas baleias?

Considerando os últimos anos em que várias baleias encalharam nas praias paranaenses, um dos motivos seria a mudança climática global. “O aquecimento global tem sido apontado como uma das causas responsável pela redução na disponibilidade de krills (principal alimento destas baleias) na Antártica”, revela a pesquisadora Camila Domit, da UFPR.

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias do Paraná é possível acionar a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 92138746.

