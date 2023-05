Sequência sem chuvas em Curitiba é a maior desde 2018; quando vai chover?

Você lembra quando choveu a última vez em Curitiba? Imagino que não, pois há mais de 20 dias teve sua última precipitação e depois o tempo seco ganhou intensidade por aqui. Uma marca considerável para o mês de maio. De acordo com o Simepar, no dia 4 de maio, foram 50 milímetros de chuva em Curitiba. São 22 dias até sexta-feira.

O jejum de chuvas, no entanto, deve acabar ainda neste sábado. Para Samuel Brau, meteorologista do Simepar, esse período de seca é mais comum em junho ou julho.. “Nesse período de outono/ inverno, temos uma projeção de menos chuva no Paraná, e Curitiba não é muito diferente. Chamamos de veranico na meteorologia, um período mais prolongado sem chuva. Isso ocorre mais nas regiões norte e noroeste do Paraná. Considerando são 22 dias sem chuva, e pelo histórico já tivemos período maiores em junho e julho. A expectativa que chova hoje ou amanhã (28)”.

O último período sem chuvas superior ao atual é de 2018, entre de 29/06 a 30/07.

Previsão para o fim de semana

Conforme adiantou o Samuel Brau, o fim de semana deve ter mesmo chuva. Neste sábado, a tendência que ocorra no período noturno e de maneira bem leve (1.7 mm). Já para o domingo, o dia vai ser chuvoso e alguns momentos de temporal. A previsão aponta para um total acumulado de 32.0 mm, e com rajadas de vento de até 33 km/h.

Quanto a temperatura, ela também vai apresentar queda. A máxima para o domingo não deve passar de 17°graus.

No litoral, o tempo vai ser semelhante comparado com o da capital. O sábado pode ter uma chuvinha, mas o domingo é de chuva intermitente e com potencial de alagamento. Bom fim de semana!

