Baleia gigante é encontrada morta em Guaratuba, no litoral do Paraná

Com cerca de 8 metros de comprimento, uma baleia-jubarte foi encontrada morta e encalhada neste sábado (8) no balneário de Coroados, em Guaratuba, Litoral do Paraná. O animal já estava em avançado estado de decomposição, o que leva os especialistas a crerem que ele morreu no oceano e as marés trouxeram o corpo para a praia.

Segundo reportagem do G1, o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná afirma que a baleia-jubarte é comum em todos os oceanos por se tratar de uma espécie migratória. Ela se reproduz em climas tropicais e subtropicais e se alimenta nas águas frias.

As baleiras chegam a percorrer distâncias absurdas (cerca de 25 mil quilômetros) entre as áreas de alimentação e reprodução.

