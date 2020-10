O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou, durante audiência na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta terça-feira (6), sobre a possibilidade de volta às aulas presenciais no Paraná ainda no mês de outubro. Segundo o governo, as aulas podem voltar no dia 19 de outubro, em parte das escolas da rede estadual, de maneira escalonada, com rodízio e seguindo regras de distanciamento social e prevenção.

O martelo será batido nos próximos dias em uma definição com a Secretaria de Estado de Educação (Seed). No entanto, conforme nota divulgada pela Seed na tarde desta terça-feira (leia abaixo), o retorno presencial deve ocorrer em apenas 2% das escolas da rede estadual e não em todas as 2.132 instituições públicas de ensino do Estado.

+Leia mais! Assembleia aprova alteração na escolha de diretores de escolas proposta por Ratinho Jr

“A ideia é que tenhamos um plano piloto de retorno às aulas em áreas do Paraná com menos casos e óbitos, o que será definido nos próximos dias”, disse Beto Preto na Assembleia Legislativa.

O retorno às aulas presenciais no Paraná seria com rodízio de alunos e respeitando a resolução 632 da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). “A resolução traz orientações de distanciamento social, medidas de cautela e lavagem das mãos. São aquelas medidas que estamos falando nos últimos meses”, completou.

Nota da Secretaria de Estado do Paraná

“É falsa a informação de que toda a rede estadual de ensino, composta por 2.132 instituições, “retornará totalmente às aulas presenciais em 19 de outubro”. O que existe é um estudo para retorno de apenas 2% da rede, com consulta da comunidade escolar, unicamente em localidades seguras, indicadas pela Secretaria da Saúde, mantendo-se 98% da rede exclusivamente com aulas não presenciais.

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná”