Apreensão milionária de celulares contrabandeados é realizada no Paraná

Uma grande apreensão de celulares contrabandeados foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (04). A estimativa é de que cerca de 10 mil celulares foram recolhidos, causando um prejuízo aos criminosos estimado em R$ 8 milhões.

As cerca de 100 caixas com os produtos estavam escondidas entre bobinas de tecido TNT, transportadas em um caminhão baú, com placas de Foz do Iguaçu. Conforme informações da PRF, os aparelhos estavam bem escondidos.

Ao todo, eram 20 mil bobinas e, para conseguir encontrar o material, os policiais precisaram retirar uma grande quantidade dessa mercadoria.

A ação aconteceu durante uma abordagem de rotina dos policiais rodoviários federais, na Unidade Operacional localizada na BR-277. O que chamou atenção da equipe foi uma divergência na nota fiscal da carga.

O veículo era ocupado pelo motorista, de 51 anos, e a esposa dele, de 47 anos. Eles saíram de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba. Os dois foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal. Já os celulares apreendidos foram levados para a Receita Federal, que realizará a contagem exata dos aparelhos.

