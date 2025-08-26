Após tempestades e granizo, chuva se afasta do Paraná nesta quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após chuvas intensas, a quarta-feira (27) deve ser de tempo mais firme no Paraná. Na manhã desta terça-feira (26), o município de Castro registrou intensa precipitação de granizo. Ruas ficaram cobertas pelo gelo e cerca de 600 casas foram danificadas pela tempestade de granizo. A Defesa Civil atua no local para prestar apoio aos moradores e comerciantes que tiveram propriedades afetadas.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) segue acompanhando a movimentação da frente fria que causou chuva em praticamente todas as regiões do estado. No entanto, a previsão é de que, durante a noite desta terça, a chuva vá perdendo força e, na quarta-feira (27), o sol volte a predominar em algumas regiões do Paraná.

A irregularidade das precipitações chamou a atenção dos meteorologistas. Até as 15 horas, os maiores acumulados de chuva no Paraná foram registrados em Araucária (52,2 mm), Guarapuava (44 mm), Candói (38,2 mm), Guaratuba (38,2 mm), Campo Largo (38 mm), Fazenda Rio Grande (36 mm), Pinhão (31,6 mm), e São José dos Pinhais (30,4 mm).

Em Curitiba, a distribuição da chuva foi desigual. A estação meteorológica do Simepar no Jardim das Américas registrou acumulado de 28,2 mm até as 16 horas. Já a estação da prefeitura no bairro Boa Vista atingiu apenas 7,6 mm, e a de Santa Felicidade registrou 7,8 mm no mesmo intervalo. No bairro Campo Comprido, moradores relataram queda de granizo.

Granizo atinge Castro, Região Metropolitana de Curitiba e outras cidades do Paraná

Em Castro, o fenômeno foi ainda mais intenso. “A região de Castro, Ponta Grossa, tem uma serra que acabou contribuindo para intensificar essa tempestade severa. Associada a essa tempestade, a circulação dos ventos gera gotas super-resfriadas, granizo, dentro da base da nuvem. Então, muitas vezes, quando a temperatura do ambiente está com valores negativos, esse granizo consegue cair na superfície em forma de gelo”, explica o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

Além de Castro, também teve registro de granizo em Telêmaco Borba e cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). “Isso está associado a um sistema um pouco maior que está predominando sobre o Paraná, Santa Catarina e também São Paulo, que nós chamamos de vórtice ciclônico de altos níveis”, detalha Kneib.

Este sistema continua provocando chuvas até a noite de terça-feira (26), com condição para formação de granizo isolado na região Central, região Norte e Campos Gerais do Paraná. Na região Leste também há previsão de chuva moderada a forte, com condição menor para favorecer precipitação de granizo.

“Ao longo da quarta-feira, esse sistema meteorológico se afasta para São Paulo, para a região do Oceano Atlântico, e aí a tendência é o sol voltar a predominar no Interior, com temperaturas máximas se aproximando novamente dos 30°C. Já na Capital ocorrerá um pouco mais de nebulosidade, céu encoberto em alguns momentos e temperaturas mais amenas”, afirma Kneib.

Previsão do tempo do Simepar

Com estrutura de monitoramento que inclui 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site do Simepar. A previsão tem duas atualizações diárias e, para cada cidade, é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data atual e o dia seguinte.