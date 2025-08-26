Granizo em Castro: estragos fecham escolas e unidades de saúde

A forte chuva de granizo que atingiu a cidade de Castro nesta terça-feira (26) causou estragos não apenas em residências, mas também em diversos prédios públicos. A situação levou a Secretaria Municipal de Educação a suspender as aulas desta tarde de terça (26) e de toda quarta-feira (27) em três escolas municipais.
O mesmo cenário afetou a área da saúde: duas unidades básicas precisaram interromper os atendimentos, assim como uma sala de fisioterapia. Já a Secretaria Municipal de Esportes suspendeu por tempo indeterminado as atividades do Centro de Atividades Físicas.
Os espaços públicos afetados são:
– Escola Municipal Dr. Lourival Leite de Carvalho, localizada no Núcleo Habitacional Padre Piva
– Escola Municipal Profª Marilda de Fonseca Fadel
– Escola Municipal do Jardim Bela Vista
– UBS Araucária
– UBS Jeovah Ribeiro
– Sala de Fisioterapia anexa à UBS Jeovah Ribeiro
– Centro de Atividades Físicas
Equipes técnicas já estão em campo trabalhando para avaliar os danos e restabelecer a normalidade nos espaços públicos afetados o mais rápido possível. Ainda não há previsão de quando todos os serviços serão completamente normalizados.