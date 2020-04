Mesmo com pais e alunos reclamando da maneira como foi implementado o sistema de aulas à distância nas escolas públicas do Paraná, as aulas presenciais foram suspensas por causa do novo coronavírus, as atividades online devem continuar. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação e do Esporte (Seed), as aulas já estão valendo para fins de dia letivo e de conteúdo. A principal justificativa da Seed é de evitar que quase um milhão de alunos fiquem com o ano letivo prejudicado.

Por causa da pandemia de Covid-19, não há previsão de retorno às aulas presenciais. As aulas remotas têm presença computada com base na entrega de atividades pelos estudantes e são computadas pela internet. Para não prejudicar nenhum aluno, a secretaria orientou os professores que a frequência não deverá ser fator de reprovação.

Desde o primeiro dia da implementação, muitos alunos reclamaram do nosso sistema. Entre os principais problemas relatados, estão as dificuldades de encontrar o canal correto na TV e de acessar os conteúdos no aplicativo Aula Paraná.

Acesso ao sistema

Estudantes que não têm acesso ao sistema online poderão entregar as atividades em papel nos seus colégios, a cada 15 dias, nos mesmos dias de entrega dos kits com alimentos da merenda. Alunos que não têm acesso nem à tevê nem à internet poderão retirar as atividades propostas na escola, também a cada 15 dias, no dia da distribuição dos kits da merenda.

A Seed também informou que deve liberar o acesso dos alunos e professores ao Google Classroom nos próximos dias. A plataforma é voltada a escolas, onde os professores podem postar atividades, questionários e conteúdo extra. O uso da ferramenta do Google será avisado aos alunos com antecedência pela pasta.

O aviso também deve ocorrer quando a secretaria liberar o aplicativo Aula Paraná, para Android e iOS. Neste novo app, os alunos podem acompanhar as aulas nos mesmos horários da televisão e vai poder interagir com os professores e colegas em um chat em tempo real. O aplicativo não vai consumir dados 3G e 4G, isso porque a secretaria se comprometeu a providenciar pacotes de dados junto a todas as operadoras de telefonia.

Andamento das aulas

Desde segunda-feira (6), está funcionando em todo o Paraná o sistema de ensino à distância, com aulas transmitidas pela televisão e pela internet para alunos matriculados na rede estadual de ensino. As aulas são transmitidas pela TV, utilizando os multicanais da RICTV e pelo YouTube.