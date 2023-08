Na manhã desta terça-feira (15), um apagão nacional deixou milhares de pessoas sem luz em diferentes regiões do Brasil. A queda de energia começou a ser registrada por volta das 8h30. No Paraná, a Copel afirma que o corte interrompeu o fornecimento de energia de 1 milhão e 70 mil unidades consumidoras.

O número representa 21% do total de consumidores da Copel no Paraná. O apagão atingiu todas as regiões do estado.

De acordo com a Companhia, a energia elétrica, que foi interrompida após um corte de carga realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foi reestabelecida por volta das 11h30.

Em nota, a Copel explica o ocorrido e informa que este foi o evento de corte de carga que registrou o maior número de desligamentos no Paraná. “O mecanismo de corte de carga, também conhecido como Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), foi necessário, segundo o ONS, devido a um problema na interligação do sistema elétrico entre as regiões Norte – Nordeste e Nordeste – Sudeste. Esse mecanismo é acionado preventivamente, quando necessário, para evitar impactos maiores no funcionamento do sistema elétrico nacional”, diz nota.

Falta de energia afeta 300 semáforos em Curitiba

O apagão atingiu diversos bairros de Curitiba, como o Solar, Tingui e Bairro Alto. A Superintendência Trânsito (Setran) afirma que a queda de energia afetou cerca de 300 semáforos da cidade.

Por conta do problema, agentes da Setran, GTran, Eptran e do EstaR se mobilizaram para atender os cruzamentos afetados. A Prefeitura de Curitiba confirmou que todos os semáforos já estão funcionando normalmente na tarde desta terça-feira (15).

ONS confirma apagão no Brasil

Segundo a ONS, houve realmente um apagão nacional que interrompeu 16 mil megawatts de carga em estados do Norte, Nordeste e Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas e a recomposição do sistema ocorreu em todas as regiões a partir das 9h16.

