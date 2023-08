Um possível apagão geral na manhã desta terça-feira (15) deixou milhares de pessoas sem luz na manhã desta terça-feira. A falta de luz em Curitiba atingiu milhares de pessoas na manhã desta terça-feira. Bairros como o Solar, Tingui, Bairro Alto e demais localidade. O apagão nacional ocorreu por volta das 8h30.

No Paraná, há registro de apagão também em Londrina, na região norte do Estado. Segundo a Copel, o apagão atinge outros estados. A companhia ainda apura as causas da queda geral de energia.

Em âmbito nacional, há relatos de cidades sem energia em Santa Catarina, São Paulo, Piauí e demais localidades.

Apagão nacional confirmado

Segundo a ONS, Operador Nacional do Sistema, houve realmente um apagão a partir da interligação nacional. Isso interrompeu 16 mil megawatts de carga em estados do Norte, Nordeste e Sudeste. A interrupção no serviço de energia ocorreu devido à interligação Norte/Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas e a recomposição do sistema ocorreu em todas as regiões a partir das 9h16.

