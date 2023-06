A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na manhã desta terça-feira, 20, um reajuste médio de 10,50% nas tarifas da Copel Distribuição, que atua em 395 municípios do Paraná. Os novos valores entram em vigor a partir de 24 de junho.

Para os consumidores atendidos em alta tensão, como as indústrias, a tarifa terá um aumento médio de 8,31%. Já para os conectados em baixa tensão, grupo que inclui os residenciais, o aumento médio será de 11,73%.

O reajuste aprovado pela agência reguladora compõe o processo de revisão tarifária periódica da distribuidora. Além de atualizar os valores pagos pelos consumidores, outros parâmetros são estabelecidos pela Aneel nesse tipo de processo tarifário.

