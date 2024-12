Alta do Rio Iguaçu deixa cidades da região em alerta

As intensas chuvas que atingem o Paraná desde sexta-feira (06) tem deixado as Defesas Civis das cidades próximas do Rio Iguaçu em alerta. Em União da Vitória, na região Oeste do Estado, choveu mais de 100 mm nos últimos dias, mais da metade do esperado para o mês todo de dezembro.

Desde sexta-feira, o nível do Rio Iguaçu subiu 2 metros. No fim da tarde desta segunda-feira (09), ele atingiu 4,60 metros acima do nível normal. A previsão é de que o nível do Rio atinja 5,60 metros até a próxima sexta-feira – podendo provocar alagamentos na região.

Em São Mateus do Sul, a preocupação também envolve a cheia do Rio Iguaçu. A chuva fez o nível mais que dobrar neste fim de semana. Com a Defesa Civil da cidade em alerta, o monitoramento é constante. A partir de 4,60 metros as casas que estão localizadas próximas ao rio já podem começar a alagar.

De acordo com a Defesa Civil municipal, houve alguns pontos de extravasamento do rio no sábado pela manhã, mas nenhuma residência foi atingida.

Cataratas do Iguaçu

Nesta segunda-feira (09) a vazão das Cataratas do Iguaçu, na região Oeste do Estado, chegou as 7 milhões e 840 mil litros de água por segundo. Apesar da alta vazão, a trilha das Cataratas segue aberta normalmente.

A Trilha Ytepopo e os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto estão fechados temporariamente, por conta do aumento do nível do rio. A previsão é de que a vazão diminua nas próximas horas.