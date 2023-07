A prefeitura de Maringá assinou um contrato para a obra de ampliação da sala de embarque do aeroporto da cidade. O investimento de R$ 1,6 milhão vai quase duplicar a sala de tamanho, que passará a ter 709 metros quadrados.

LEIA MAIS – Caminhão invade praça de pedágio desativada na BR-277; Mega estrutura largada no meio da estrada

De acordo com a prefeitura, será usado um método construtivo não convencional de estruturas pré-moldadas, o que deve garantir mais agilidade na obra, sem interferência no serviço aéreo atual.

VIU ESSA? Aviões têm asas congeladas e voos atrasam em São José dos Pinhais

A empresa vencedora da licitação da obra de ampliação da sala de embarque tem prazo de 180 dias, a partir da assinatura do contrato, para execução. Conforme previsto no edital, a vencedora é responsável pela elaboração de projeto executivo, execução da obra e fornecimento de móveis e equipamentos.

LEIA AINDA – Aviões não podem pousar no Paraná, na “maior pista do Sul do país”; saiba o motivo

“Já temos a segunda maior pista de pouso e decolagens do Paraná e média diária de 1.563 embarques. Um espaço maior, além de garantir conforto aos passageiros, garante ao aeroporto potencial de atração de novos voos”, diz o superintendente do Aeroporto, Fernando Rezende.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!