Um caminhão invadiu parte da estrutura da antiga praça de pedágio da BR-277, em São Luiz do Purunã, entre Campo Largo e Ponta Grossa, na manhã desta terça-feira (18). O caminhoneiro teve ferimentos leves e o tráfego de veículos não precisou ser totalmente interditado.

O acidente aconteceu perto das 6 horas da manhã na pista sentido Ponta Grossa. No momento do acidente, motoristas relataram muita neblina no local, o que impedia uma boa visão. A frente do caminhão ficou bem danificada, rodas presas ao sistema de separação dos guichês e óleo na pista.

Apesar do fluxo seguir pela faixa da direita, existe uma lentidão na BR-277, pois motoristas reduzem a velocidade para ver o caminhão acidentado.

Caminhão ficou “preso” na estrutura desativada na BR-277 após se encaixar entre as cabines. Foto: Reprodução/RPC.

Mega estrutura abandonada na BR-277

Não é a primeira vez que um acidente teste tipo ocorre na praça de pedágio da BR-277 que esta desativada. Em 2022, um caminhão tanque bateu contra a estrutura. Outro acidente, em abril de 2022, um caminhoneiro bateu na mesma praça de pedágio. Naquela época, a culpa foi a escuridão do trecho.

