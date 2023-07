Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor

A semana deve terminar com mudança significativa no tempo em Curitiba. Após uma semana de frio, chuva e da passagem de um ciclone extratropical, a temperatura sobe, de maneira geral, no sul do Brasil.

A população vai sofrer um choque térmico ao longo da semana. De acordo com a empresa de meteorologia MetSul, algumas cidades do sul do país começaram esta segunda-feira (17) com temperaturas abaixo de zero grau.

Mas a chegada de uma massa de ar quente muda a situação e, até o fim da semana, os termômetros podem registrar 30ºC em algumas cidades.

Para Curitiba e Região Metropolitana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê tempo estável a partir de quarta-feira (19). Na terça (18), o frio ainda predomina, com mínima de 8ºC e máxima de 12ºC na capital paranaense.

Já na sexta-feira (21) o sol forte aparece e o tempo fica entre 12ºC e 18ºC. Esquenta mais no fim de semana. No sábado (22), Curitiba terá mínima de 12ºC e máxima de 21ºC. E no domingo (23) está prevista a máxima de 22ºC e mínima de 12ºC.

