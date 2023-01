Um grave acidente deixou três mortos e uma pessoa gravemente ferida na BR-277, na região de Palmeira, nos Campos Gerais, no final da manhã deste sábado (24). De acordo com as informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) exibidas no jornal Meio-Dia Paraná, da RPC, o acidente envolveu quatro carros e ocorreu na altura do km 142 da rodovia, entre as cidades de Balsa Nova e Palmeira.

O local fica perto do Recanto dos Papagaios e do trevo de acesso à Colônia Witmarsum. Uma das vítimas atendidas precisou ser levada de helicóptero até o hospital.

As equipes do BPMOA e do Corpo de Bombeiros ainda trabalham no local e ainda não se sabe exatamente como aconteceu a batida – a principal suspeita é que dois carros colidiram de frente no momento em que um deles fazia uma ultrapassagem e que os outros dois veículos se envolveram na batida logo na sequência. O tráfego segue interrompido no local e filas nos dois sentidos já são registradas.