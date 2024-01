Litoral do Paraná

O Governo do Paraná e a Sanepar vão distribuir 20 mil copos d’água antes dos show do cantor Luan Santana em Matinhos, nesta sexta-feira (19), e da dupla Jorge & Mateus, no domingo (21). São 10 mil por show. A medida acontece meses após uma jovem morrer por falta de hidratação adequada durante um dos shows da cantora americana Taylor Swift, no Rio de Janeiro.

O objetivo da ação é incentivar a hidratação do público que estará na praia de Caiobá para prestigiar as apresentações dos artistas, que estão entre as mais aguardadas da programação do Verão Maior Paraná.

+ Leia mais: Chuva forte em Curitiba provoca alagamento e estragos nesta sexta

A distribuição dos copinhos vai acontecer a partir das 18h, durante dinâmicas de interação entre equipes da Secretaria Estadual de Esportes e o público. As equipes farão também outras duas intervenções chamando a atenção para a importância da hidratação às 19h e às 20h. As caixas com os copos de água ficaram distribuídas em três pontos diferentes: em frente ao palco e às duas torres que ficam em meio ao público.

Serão três momentos de distribuição: às 18h, 19h e 20h, em frente ao palco principal; às 19h e às 20h, na primeira torre; e às 20h, na segunda torre. A ação faz parte dos cuidados que o Governo do Estado tem tomado para que o público acompanhe os grandes shows do Verão Maior Paraná com saúde e bem-estar.

Ilhas de hidratação

Outra medida com o mesmo objetivo para esta temporada foi a instalação de ilhas de hidratação da Sanepar nas áreas dos palcos para que os veranistas e moradores possam encher suas garrafinhas com água para consumir antes, durante ou após os shows.

São três ilhas em cada palco, cada uma delas com seis torneiras com água potável gratuita. Nos quatro primeiros shows da programação do Verão Maior Paraná, o público consumiu 30 mil litros de água nas estações, o que equivale ao consumo médio de uma família de quatro pessoas durante três meses. O acesso a elas é exclusivo para o público dos shows.

Fiscalização lacra balança de bagagem de cia aérea do Aeroporto Afonso Pena

O palco do Verão Maior em Pontal do Paraná também conta com ilhas de hidratação disponíveis para o público.

“É extremamente importante que todos tenham noção da hidratação, principalmente aqueles que chegarão de viagens longas. Recomendamos que façam uma alimentação adequada e possam curtir ao máximo”, afirmou o diretor de Grandes Eventos da Secretaria de Estado do Esporte, Clesio Prado. Também é recomendável que o público vá aos shows com roupas leves e confortáveis.

Agenda

A expectativa é que os shows deste final de semana tenham públicos ainda maiores do que as apresentações de estreia, que atraíram milhares de pessoas aos palcos montados nas praias de Caiobá, em Matinhos, e Marisol, em Pontal do Paraná.

Além de Luan Santana, a programação desta sexta-feira tem o axé de É o Tchan. No sábado (20), Clayton e Romário e Yasmin Santos sobem aos palcos. No domingo (21) é a vez de Jorge e Mateus e Bruno Rosa embalarem os públicos de Matinhos e Pontal do Paraná.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!