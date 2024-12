Novos ônibus de Curitiba! 17 veículos novos vão circular em linhas da região sul

Dezessete novos ônibus que vão circular em linhas na região Sul de Curitiba foram entregues no bairro Tatuquara, na quinta-feira (12), pelo prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito e prefeito eleito Eduardo Pimentel. Os veículos fazem parte de um pacote de 187 novos ônibus a diesel que serão entregues até o final do primeiro trimestre de 2025 para compor a frota do transporte coletivo da capital.

Com as novas entregas programadas, subirá para 730 o número de novos ônibus adquiridos entre 2017 e 2025, o que representa a renovação de 62,45% da frota urbana da cidade no período, de acordo com a prefeitura.

“É com muita alegria que estou aqui entregando esses ônibus aqui ao lado do Terminal Tatuquara. Temos ao lado uma Rua da Cidadania que é das mais ativas e mais frequentadas das dez que possui Curitiba, a UPA que nós abrimos há oito anos e que encontramos inclusive arruinada, esquecida, sem médicos e sem remédio. Essa rua aqui era um poeirão. O Tatuquara se transformou”, disse Greca.

Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: Pedro Ribas/SMCS

Eduardo destacou os avanços na região, como a construção do Terminal Tatuquara, inaugurado em 2021, e a linha Tatuquara-Centro, que era um pedido antigo da população, que começou a funcionar em 2024. “Nessa linha, as pessoas, que antes tinham que ir ao Terminal Pinheirinho, estão economizando meia hora, 40 minutos todos os dias, com a ligação direta até o Centro. E é esse o meu compromisso para o próximo ano, um transporte público de qualidade e ainda mais eficiente” disse.

Ônibus mais modernos

Segundo o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto, os novos ônibus são modernos, menos poluentes e vão trazer mais conforto para o passageiro e também mais segurança no transporte coletivo. “Os ônibus padron são equipados com seis câmeras e os articulados com oito câmeras. Além disso são os que menos poluem no mundo entre os veículos a diesel”, disse o presidente da Urbs.

Linhas com ônibus novos

Dos 17 ônibus, 15 são tipo padron, da categoria Linha Direta (Ligeirinho), para até 90 passageiros.

Os ônibus, na cor cinza, vão circular nas linhas:

707 – Tatuquara/Centro

607-Colombo/CIC

700-Pinheirinho/Cabral

304-Pinhais/Campo Comprido

206 – Barreirinha/São José

702-Caiuá/Cachoeira.

Entrega de 17 novos ônibus, no Terminal do Tatuquara. Curitiba, 12/12/2024. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Outros dois articulados, na cor laranja, com capacidade para até 138 passageiros, vão circular nas linhas:

545-Trabalhador

528-Boqueirão/Pinheirinho

Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Do total de 17 novos ônibus, 13 padron são carroceria Caio Millennium V e dois de carroceria Marcopolo G7, todos com chassi Volvo B 320R. Os dois articulados são carroceria Marcopolo Torino G7, chassi Mercedes Benz, O 500M. Os veículos foram adquiridos pelas operadoras do sistema. O valor do investimento é de R$ 19,5 milhões.

“Com o aumento da frota será possível fazer a integração entre Araucária e Fazenda Rio Grande e levar a linha Tatuquara-Centro até a o Jardim da Ordem, que também é uma demanda dos passageiros da região”, completou Maia Neto.

Motorização Euro VI

Todos os novos veículos são de motorização Euro VI/Conama P8, com o objetivo de reduzir a produção de poluentes atmosféricos, assegurar melhor qualidade do ar e minimizar os efeitos climáticos e impactos ao aquecimento do planeta

“Considerando a incorporação efetiva dos 187 ônibus com tecnologia Euro 6, a ser completada no primeiro trimestre de 2025, teremos uma redução de emissão anual em torno de 1.730 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente)”, ressalta Celso Ferreira Lucio, gestor da área de especificação e inspeção de frota.

“Perto do que temos atualmente os novos veículos vão reduzir expressivamente o nível de emissões. Temos certeza que os veículos irão atender muito bem a população da região”, disse Angelo Gulin, diretor operacional a autoviação Redentor.

Os veículos dispõem de dois espaços para cadeirantes e bancos estofados, sendo 20% dos assentos destinados a pessoas com deficiência. Também possuem sistema de monitoramento por câmeras, sinais sonoro e visual de fechamento das portas, plaqueta com o prefixo do ônibus em Braille, mensagem de voz na solicitação de parada do cadeirante.

Além da iluminação interna em LED para melhor eficiência, todos os ônibus também estão equipados com tomadas USB para recarga das baterias de celular e ainda com calhas verticais nas janelas para que possibilitem a entrada e melhor circulação interna do ar em dias chuvosos.

Elétricos

Além de ônibus a diesel menos poluentes, a Prefeitura já adquiriu, neste ano, sete ônibus elétricos, com zero emissões, que estão em operação nas linhas Interbairros I e Água Verde, e programa a aquisição, para 2025, de 54 ônibus elétricos com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES).

Os recursos de R$ 380 milhões são do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal. Os veículos, articulados, devem circular nas linhas Novo Inter 2 (piso alto) e Interbairros II (piso baixo).Segundo o presidente da Urbs, outros R$ 400 milhões estão garantidos do KfW Bankengruppe, o banco de Desenvolvimento da Alemanha, para a aquisição de mais 70 ônibus.