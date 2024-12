Aposentada ganha moto e carro em sorteios diferentes de supermercado de Curitiba

“Foi uma recompensa celestial”. Foi assim que a aposentada Mirian Marques da Silva, de 70 anos, justificou o fato de ganhar um carro e uma moto em dois sorteios diferentes realizados pela rede de supermercados Condor. Ela afirma não acreditar em sorte, mas levou uma Honda CG 160 no sorteio de outubro e um Chevrolet Ônix no sorteio de novembro, prêmios da promoção que comemora os 50 anos do supermercado.

“Na verdade eu não sou sortuda. Eu acredito que você faz por merecer as coisas. Sou partidária da ideia de quem faz o bem, colhe o bem. Fiz isso ao longo da minha caminhada. Procurei sempre seguir os preceitos da religião (ela é espírita), pensando no bem do próximo. Como recompensa celestial, fui agraciada com estes prêmios”, disse à Tribuna. “Agradeço o Condor em ter tido essa ideia de fazer os sorteios para presentear os clientes no aniversário deles”, completou.

A aposentada não sabe com quantos cupons concorreu, mas ser fiel a uma loja (no caso dela as filiais da Nilo Peçanha e do Champagnat) foi uma ótima estratégia.

Dona Mirian contou como foi receber a notícia de que tinha sido premiada com uma moto no sorteio de outubro. “Eu não acreditei, achei que era golpe. Fiquei bem nervosa, ainda mais porque a menina me pediu os documentos pelo telefone. Acabei concordando, mas sempre com receio. Aí fui receber meu prêmio e fiquei mais desconfiada”.

Ela se dirigiu ao mercado da Nilo Peçanha, no bairro Bom Retiro, mas “perdeu a viagem”. “O gerente do Condor não sabia de nada, falou que eu tinha que ir ao outro mercado, no Champagnat. Ai me ofereceu uma carona, parece que já sabia de algo”, contou.

Chegando à outra loja, foi recebida com festa, participou das cerimônias e já estava se preparando para ir embora com o seu prêmio, uma moto 0km. “Ai o doutor Joanir disse que eu tinha que descer la pro estacionamento. Eu não queria ir, já estava feliz. mas ele insistiu, enganchou no meu braço e me levou pra escada rolante. Achei estranho, mas fui”.

No estacionamento, nova comemoração. O presidente do Condor, Joanir Zonta, peogu o microfone e anunciou Mirian como a primeira ganhadora de dois prêmios numa mesma promoção na história da marca. “Estar perto dos clientes, ver a reação ao receberem seus prêmios e saber o impacto de cada moto ou carro na vida deles está sendo uma experiência memorável”, destacou Zonta.

“Foi o único prêmio que recebi em sorteio na vida. Gritei, chorei. É uma sensação muito boa de reconhecimento. Eu só pude agradecer a Deus. Pulei feito uma macaquinha, parecia descontrolada de felicidade”, disse.

Como já tem um carro, a aposentada vai esperar passar as festas de final de ano para decidir o que fará com os seus prêmios. E para quem duvida da sorte, ela deixa um recado. “Não dou conselho, porque se fosse bom eu vendia. Mas sugiro que as pessoas pratiquem o bem. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta o bem colhe o bem”, concluiu.

Na promoção 50 Anos Premiado, a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um número da sorte para participar dos sorteios.