A Netflix estuda subir os valores de seu serviço de streaming. A empresa aguarda o fim da greve de atores de Hollywood para fazer o reajuste, que deve começar nos Estados Unidos e no Canadá, e pode alcançar outros mercados ao redor do mundo, segundo Dow Jones Newsires. A Netflix não quis comentar o assunto.

Ao longo do último ano, o custo dos principais serviços de streaming sem anúncios aumentou cerca de 25%, pressionando as empresas do setor. Companhias como Disney e Warner Bros. Discovery anunciaram recentemente aumentos nos preços de seus serviços.

A última vez que a Netflix aumentou seus preços no Brasil foi em julho de 2021. Em julho deste ano, a empresa deixou de oferecer nos Estados Unidos um pacote básico sem anúncios que custava US$ 9,99 mensais. Agora, o plano mais barato sem publicidade custa US$ 15,49 ao mês. No Brasil, os planos variam entre R$ 18,90 (plano básico com anúncio) e R$ 55,90. Vale lembrar também que, o streaming começou a cobrar uma taxa de quem divide a mesma conta em lugares diferentes.

